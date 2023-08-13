Тверской комик пробежал полумарафон в костюме Форреста Гампа

Александр Мигаль выбрал для бега костюм Форреста Гампа Фото: vk.com/migacomedian

Днем, 13 августа, в Твери легкоатлеты и любители бега приняли участие в Тверском полумарафоне. Забег проходил по центру города, трасса была экскурсионной.

Забеги были организованы на четыре дистанции - 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км.

Одну из дистанций - участок в 10 километров - пробежал тверской комик Александр Мигаль. Бегун подошел к спорту креативно и вместо привычной спортивной формы выбрал костюм Форреста Гампа. Образ удался. Только вот бежать оказалось неудобно.

Как рассказал Александр в сторис на своей странице ВК, бежать было жарко, рубашка постоянно выправлялась. Но дистанцию он преодолел. Зрители по пути кричали "Беги, Форрест, беги". В группе поддержки были и родные. Дочь тоже участвовала в забеге на 1 км.

"Круто, молодец!", "Креативно!", "Ты - лучший" - поддержали идею подписчики.

Бежать в рубашке оказалось неудобно Фото: vk.com/migacomedian

Форрест Гамп - вымышленный персонаж, который впервые появился в 1986 году в одноимённом романе Уинстона Грума. В 1994 году вышел фильм - комедийная драма режиссёра Роберта Земекиса.