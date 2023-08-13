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НовостиПроисшествия13 августа 2023 9:24

Жителя Тверской области обокрал за распитием алкоголя малознакомый мужчина

Мужчина выпивал в незнакомой компании и лишился телефона в Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемого в краже телефона разыскали полицейские

Подозреваемого в краже телефона разыскали полицейские

Фото: Виктория ТУШКОВА

47-летний житель посёлка Редкино Конаковского района сообщил в полицию, что у него украли телефон за 37 000 рублей.

Во дворе дома потерпевший выпивал в компании малознакомого мужчины и ненадого уснул, а после обнаружил пропажу телефона.

Полицейские опросили жильцов, составили ориентировку на предполагаемого преступника. Подозреваемым оказался 36-летний ранее судимый безработный местный житель. Телефон он вернул.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.