Жителя Тверской области обокрал за распитием алкоголя малознакомый мужчина

Подозреваемого в краже телефона разыскали полицейские Фото: Виктория ТУШКОВА

47-летний житель посёлка Редкино Конаковского района сообщил в полицию, что у него украли телефон за 37 000 рублей.

Во дворе дома потерпевший выпивал в компании малознакомого мужчины и ненадого уснул, а после обнаружил пропажу телефона.

Полицейские опросили жильцов, составили ориентировку на предполагаемого преступника. Подозреваемым оказался 36-летний ранее судимый безработный местный житель. Телефон он вернул.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.