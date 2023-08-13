Житель Тверской области воровал крышки люков

Подозреваемого в краже задержала полиция в Тверской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился работник обслуживающей организации в Вышнем Волочке и рассказал, что во дворе дома по улице Двор фабрики Пролетарский Авангард похищены две чугунные крышки от канализационных люков. Ущерб составил 9400 рублей.

Полицейские выехали на место, опросили свидетелей, изучили записи камер видеонаблюдения и выявили подозреваемого. Им оказался 33-летний ранее судимый местный житель.

Крышки задержанный сдал в пункт приёмки металла, а деньги потратил на алкоголь.

По статье "Кража" возбуждено и расследуется уголовное дело.