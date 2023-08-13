В центре Твери ограничили движение транспорта по мосту, набережным и улицам

Центр Твери перекрыли на время проведения полумарафона Фото: Алина НИЗАМОВА

13 августа легкоатлеты и любители бега бегут Тверской полумарафон. Трасса подготовлена экскурсионная - по самым видовым местам города. Бегуны преодолеют два круга протяженностью в 10 км. По маршруту полумарафона будет ограничено движение транспорта. Автобусы поменяют маршруты.

До 17:00 вечера 13 августа ограничен проезд на Театральной площади и Театральном проезде.

До 15:00 перекрыта улица Советская, на участке от Тверского проспекта до Волжского проезда.

С 5:00 утра закрыт проезд: по Староволжском мосту, набережной Афанасия Никитина, набережной Степана Разина, в Свободном переулке, на Краснофлотской набережной, улице Софьи Перовской и улице Советской.

Автомобилистам и пассажирам общественного транспорта следует быть внимательнее, осуществляя поездки по городу.