В центре Твери ограничили движение транспорта по мосту, набережным и улицам

Центр Твери перекрыли на время проведения полумарафона
Фото: Алина НИЗАМОВА
13 августа легкоатлеты и любители бега бегут Тверской полумарафон. Трасса подготовлена экскурсионная - по самым видовым местам города. Бегуны преодолеют два круга протяженностью в 10 км. По маршруту полумарафона будет ограничено движение транспорта. Автобусы поменяют маршруты.
До 17:00 вечера 13 августа ограничен проезд на Театральной площади и Театральном проезде.
До 15:00 перекрыта улица Советская, на участке от Тверского проспекта до Волжского проезда.
С 5:00 утра закрыт проезд: по Староволжском мосту, набережной Афанасия Никитина, набережной Степана Разина, в Свободном переулке, на Краснофлотской набережной, улице Софьи Перовской и улице Советской.
Автомобилистам и пассажирам общественного транспорта следует быть внимательнее, осуществляя поездки по городу.