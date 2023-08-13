В Тверской области простились с погибшим в ходе СВО Николаем Лаптевым

Военнослужащий Николай Лаптев погиб в ДНР Фото: администрация Краснохолмского муниципального округа

В Краснохолмском округе простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Николаем Лаптевым.

Николай Андреевич, 1996 года рождения, погиб 27 июля 2023 года при выполнении служебного долга в селе Клещеевка, ДНР.

Администрация Краснохолмского муниципального округа выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Героя похоронили с воинскими почестями на кладбище села Мартыново Краснохолмского округа.