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НовостиПолитика13 августа 2023 6:23

В Тверской области простились с погибшим в ходе СВО Николаем Лаптевым

Военнослужащий из Тверской области Николай Лаптев погиб в ДНР
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Военнослужащий Николай Лаптев погиб в ДНР Фото: администрация Краснохолмского муниципального округа

Военнослужащий Николай Лаптев погиб в ДНР Фото: администрация Краснохолмского муниципального округа

В Краснохолмском округе простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Николаем Лаптевым.

Николай Андреевич, 1996 года рождения, погиб 27 июля 2023 года при выполнении служебного долга в селе Клещеевка, ДНР.

Администрация Краснохолмского муниципального округа выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Героя похоронили с воинскими почестями на кладбище села Мартыново Краснохолмского округа.