В Музее Победы приняли присягу новобранцы Преображенского полка Фото: ПТО

12 августа в Зале Славы Музея Победы 300 новобранцев 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Западного военного округа приняли присягу. В личный состав вошли ребята из Тверской области, которые прошли серьезный отбор.

«На протяжении многих десятилетий эта войсковая часть символизирует ратную славу нашего Отечества. Мы гордимся тем, что Преображенском полку из года в год проходят службу лучшие представители молодого поколения из Тверской области», - отметил губернатор Игорь Руденя.

Поддержать новобранцев приехали родственники и близкие. В завершении мероприятия прошли показательные выступления Преображенского полка.