Жители Твери не могут записаться к врачам из-за сбоя электронной регистратуры

В Тверской области произошел сбой в работе портала "МедрегТверь" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Тверской области из-за технического сбоя несколько дней не работает электронная регистратура - сайт "МедрегТверь". Проблемы с записью начались еще в пятницу 11 августа.

Пользователи могут зайти на сайт и ввести данные, но происходит сбой при подключении к базе данных. Запись онлайн не ведется. По единому номеру 122 записаться также не получится - программа не работает. Ведутся технические работы.

Узнать о времени приема врачей и записаться на прием пациенты могут, позвонив непосредственно в регистратуру нужной поликлиники.