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НовостиОбщество12 августа 2023 18:44

Жители Твери не могут записаться к врачам из-за сбоя электронной регистратуры

В Тверской области произошел сбой в работе портала "МедрегТверь"
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области произошел сбой в работе портала "МедрегТверь"

В Тверской области произошел сбой в работе портала "МедрегТверь"

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Тверской области из-за технического сбоя несколько дней не работает электронная регистратура - сайт "МедрегТверь". Проблемы с записью начались еще в пятницу 11 августа.

Пользователи могут зайти на сайт и ввести данные, но происходит сбой при подключении к базе данных. Запись онлайн не ведется. По единому номеру 122 записаться также не получится - программа не работает. Ведутся технические работы.

Узнать о времени приема врачей и записаться на прием пациенты могут, позвонив непосредственно в регистратуру нужной поликлиники.