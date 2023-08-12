СК и прокуратура проверяют состояние аварийного дома на улице Мичурина в Твери

Жители пожаловались на аварийное состояние дома Фото: прокуратура Тверской области

Жители дома №6/34 по улице Мичурина в Твери сообщили, что вынуждены жить в доме с протекающей крышей. Само здание также находится в плачевном состоянии - ремонта не было очень давно. В доме живут в основном пенсионеры, семьи с детьми. Починить крышу возможности нет. Многоквартирный дом находится в управлении ООО УК "Юника", но на свои просьбы отклика жители пока не получили.

Следователем Заволжского межрайонного следственного отдела Твери регионального СКР и прокуратурой по факту сообщения организовано проведение доследственной проверки.

Прокуратурой приняты меры реагирования. Устранение выявленных нарушений и ход проверки находятся на контроле ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.