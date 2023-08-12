Путепровод через железную дорогу в Торжке оснастят средствами безопасности Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Путепровод через Октябрьскую железную дорогу в Торжке оснастят средствами безопасности. На сайте Госзакупок появился тендер от Дорожного фонда Тверской области на поиски подрядчика для выполнения работ. Начальная цена контракта составляет 52 млн. 496 тыс. рублей.

Объект расположен в створе улицы Мира и Калининского шоссе. Его длина - 444,54 м, ширина - 13 м. По мосту организованы грузопассажирские перевозки автотранспортом и обеспечен переход пешеходов.

В стоимость работ входит постройка инженерных сооружений обеспечения транспортной безопасности; организация систем сбора и обработки информации, охранного телевизионного наблюдения, пожарно-охранной сигнализации и связи, вокруг опор моста установят ограждения.

Срок окончания работ - 30 ноября 2023 года.