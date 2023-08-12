Общественники просят оставить в Твери танкетку Т-20, поднятую со дна Волги

Танкетку Т-20, поднятую со дна реки, просят передать в музей Калининского фронта Фото: Тверская епархия

Танкетку Т-20 времён Великой Отечественной войны, которая была вытащена из Волги в районе строительства Северного обхода, недалеко от Вознесенского Оршина женского монастыря, общественники просят оставить в Твери.

По этому поводу активисты написали официальное письмо в Законодательное Собрание Тверской области.

"Этот тягач входил в состав 21 Танковой бригады Калининского фронта. Бригада защищала, освобождала наш город от немецко-фашистских захватчиков с октября по декабрь 1941 года. В городе Тверь установлен памятник Герою Советского Союза командиру танка 21 Танковой бригады младшему лейтенанту Горобцу С.Х. Память о подвиге для любого тверичанина священна. По нашим данным сегодня различными людьми и предприятиями обсуждается возможность отправки данного тягача в различные частные музеи страны. Считаем это преступлением. Данная техника должна остаться на Тверской земле, в экспозиции музея Калининского фронта", - приводит текст обращения ТИА.

Обращение общественной организации направили в Военный комиссариат Тверской области.

Танкетка Т-20, которую также называли "Комсомолец", это легкий боевой бронированный тягач 20-х, 30-х годов прошлого века на гусеничном ходу. Такие машины использовали на фронтах Великой Отечественной войны до 1945 года.