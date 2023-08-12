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НовостиОбщество12 августа 2023 12:03

Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем физкультурника

В преддверии Дня физкультурника лучшим представителям отрасли были вручены региональные награды в Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
День физкультурника ежегодно отмечается во вторую субботу августа

День физкультурника ежегодно отмечается во вторую субботу августа

Фото: ПТО

День физкультурника проводится ежегодно во вторую субботу августа и объединяет всех тренеров, учителей физкультуры, спортсменов и простых любителей физической культуры, активного образа жизни. В этом году дата выпала на 12 августа.

Накануне лучшим представителям спортивной отрасли были вручены региональные награды. С праздником жителей Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

«Тверская область гордится прославленными чемпионами и призерами мировых и российских первенств, атлетами и тренерами, сотрудниками спортивных учреждений, организаторами физкультурно-массовой работы. Своими победами и достижениями вы прославляете наш регион, укрепляете статус России, как ведущей спортивной державы, личным примером приобщаете жителей к занятиям физической культурой», - отметил глава региона и подчеркнул, что сегодня в тверском регионе строятся и модернизируются спортивные объекты, создаются условия для развития спорта, активного и здорового образа жизни.