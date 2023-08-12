Фестиваль мёда проходит в День Сандовского муниципального округа

94-летие территории отмечают жители Сандовского муниципального округа Фото: ПТО

12 августа 94-летие территории отмечают жители Сандовского муниципального округа. В муниципалитете открылся фестиваль "Сандово - Медовый Спас русской провинции". С этими событиями жителей территории поздравил губернатор Игорь Руденя.

"Край славится богатым культурным наследием, гостеприимством и широтой души жителей. Подтверждением этому служит фестиваль "Сандово - Медовый Спас русской провинции". Ежегодно он собирает гостей из разных регионов нашей страны, знакомит участников с самобытными традициями и промыслами, удивительной красотой вашей земли", - отметил Игорь Руденя.

12 августа в Сандово проходит девятый областной Слет пчеловодов с участием сельхозтоваропроизводителей, крестьянских, фермерских, личных подсобных хозяйств. Работает продовольственная ярмарка, организован концерт, дегустации и выставки.