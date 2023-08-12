Жители Оленино нашли аиста со сломанной ногой и отправили на лечение в Москву

Аиста перевезли в столичный центр помощи птицам Фото: vk.com/olenino_nash_dom

Жители деревни Талица в Оленинском округе 11 августа нашли аиста со сломанной ногой. Раненую птицу подобрали и отвезли к ветеринару, но в местной ветлечебнице сказали, что помочь не смогут.

Местная жительница Светлана Ульянова взяла аиста домой, накормила рыбой, зафиксировала ногу. Историю спасения птицы рассказали в группе "Оленино - наш дом". Сообща активисты нашли в Москве организацию, где помогают птицам, и отправили аиста туда.

Птицу перевезли в Центр помощи птицам «Воронье Гнездо», разместили, накормили рыбой и сегодня повезут к врачу на осмотр.

Травма у аиста сложная, но спасители надеются, что в столичной ветклинике ему смогут помочь.