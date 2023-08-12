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НовостиОбщество12 августа 2023 7:40

В Тверской области за сутки произошло шесть пожаров

В Тверской области МЧС работает в режиме повышенной готовности
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области за сутки произошло шесть пожаров Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области за сутки произошло шесть пожаров Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

По данным ГУ МЧС России по Тверской области на 12 утро августа, за минувшие сутки в регионе произошло шесть пожаров: четыре раза горел мусор и сгорел трактор.

Зарегистрировано одно происшествие на воде - мужчина утонул в Волге в Ржевском округе.

На ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались пять раз.

Подразделения МЧС и пожарно-спасательные гарнизоны продолжают работать в режиме повышенной готовности.