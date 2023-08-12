Наркокурьер планировал делать закладки на улицах Твери Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудники наркоконтроля регионального УМВД на улице Коминтерна в Твери задержали 30-летнего мужчину с наркотическим веществом.

У подозреваемого в распространении наркотиков изъяли два пакета с 79 свёртками с веществом.

Наркотики мужчина собирался сбыть через тайники-закладки. Об этом он рассказал полицейским.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, а также части 4 статьи 228.1 УК РФ. Фигуранту грозит лишение свободы до 20 лет. Подозреваемый арестован.