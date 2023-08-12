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НовостиПроисшествия12 августа 2023 7:12

В Тверской области черный лесоруб выпилил 889 кубометров леса

Житель Тверской области незаконно напилил леса на 14 миллионов рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина выпилил 889 кубометров леса Фото: УМВД России по Тверской области

Мужчина выпилил 889 кубометров леса Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Краснохолмского отдела полиции выявили факт незаконной рубки деревьев.

Установлено, что 40-летний мужчина, без разрешительных документов вблизи деревни Деледино Молоковского района незаконно вырубил 889 кубометров леса. Ущерб составил 14 млн. 713 тыс. рублей.

Полицейские задержали подозреваемого и изъяли у него спецтехнику для заготовки древесины.

Следователем МО МВД России "Краснохолмский" возбуждено уголовное по части 3 статьи 260 УК РФ. Фигурант заключен под стражу.