Игорь Руденя поздравил ветеранов и служащих с Днем ВВС Фото: ПТО

День Военно-воздушных сил Российской Федерации отмечается ежегодно 12 августа. С праздником ветеранов, военнослужащих и гражданских служащих поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

"Военная авиация по праву является гордостью Вооруженных Сил Российской Федерации. Во все времена наших воинов-летчиков отличали исключительное мастерство, первоклассная выучка, беззаветная преданность Родине. Мы никогда не забудем подвиг авиаторов во время Великой Отечественной войны. Имена Героев Советского Союза Александра Покрышкина, Евгения Пичугина, Алексея Алелюхина, Василия Адрианова, Алексея Смирнова, Василия Ракова и многих других асов навсегда вписаны в летопись ратной славы Верхневолжья и нашей страны. Сегодня военнослужащие дислоцированных на территории Тверской области летных частей и подразделений ВВС с честью продолжают традиции поколения победителей. В ходе специальной военной операции наши летчики действуют отважно и решительно, проявляют героизм, успешно решают поставленные боевые задачи", - отметил Игорь Руденя и пожелал военнослужащим новых побед во имя безопасности и суверенитета России.