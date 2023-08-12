В 2023 году жители Тверской области набрали ипотечных кредитов на 21 млрд рублей

Ипотеку жители Тверской области платят исправно. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Жители Тверской области оформили за первое полугодие 2023 года почти 6,5 тысяч ипотечных кредитов, что в 1,6 раза больше, чем год назад. Сумма выданных ипотечных кредитов за шесть месяцев 2023 года в области превысила 21 млрд рублей, в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Такой подсчёт приводит Тверское отделение Банка России.

Средний размер ипотечного кредита по сравнению с прошлым годом не изменился и составил 3,2 млн рублей, а срок ипотеки в июне составил 24,5 года. Причём, приобретать в ипотеку предпочитают «вторичку». Всего таких ипотечных кредитов оформлено около 5 тысяч, на первичном рынке — 1,4 тысяч.

В целом на начало июля тверичане по ипотечным кредитам были должны банкам по ипотечным кредитам 110,3 млрд рублей. Долги тверичане гасят исправно, доля просроченной задолженности в первом полугодии оставалась одной из самых низких в ЦФО - 0,3% ипотечного кредитного портфеля.