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НовостиОбщество11 августа 2023 20:04

Часть электричек «Москва-Тверь» будет отменена с 12 по 14 августа

В предстоящие выходные электрички «Москва-Тверь» частично изменят своё расписание
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Часть поездов на участках Москва — Тверь, Москва — Конаково будет отменена С 12 по 14 августа.

Часть поездов на участках Москва — Тверь, Москва — Конаково будет отменена С 12 по 14 августа.

Фото: Олег ЗОЛОТО

С 12 по 14 августа значительно изменится расписание движения электричек, двигающихся в направлении Твери. Часть поездов на участках Москва — Тверь, Москва — Конаково будет отменена, у части изменится расписание.

Интервалы движения поездов будут увеличены до 1,5 часов.

О грядущих неудобствах пассажиров предупредила компания-перевозчик Московско-Тверская ППК.

Об изменениях в расписании можно узнать на сайте пассажирской компании или в приложении «РЖД Пассажирам».

Коснутся изменения и электричек, двигающихся из Твери с Москву. В грядущие выходные они не будут останавливаться на станциях Левобережная, Ховрино, Грачевская и Моссельмаш.

Причиной отмен и переносов в расписании, по словам компании-перевозчика, стали работы по благоустройству станции Крюково и подготовка путей для запуска МЦД-3.