С 12 по 14 августа отменят часть поездов на участке Москва-Тверь

Расписание поездов на участке Москва-Тверь изменится в выходные Фото: Ольга ТРОФИМОВА

С 12 по 14 августа меняется расписание движения поездов на Ленинградском направлении. В выходные проезд в экспрессах будет доступен по билетам обычных электропоездов.

Часть поездов на участках Москва-Тверь, Москва-Конаково будет отменена, у части изменится расписание. Интервалы движения до Ленинградского вокзала увеличены до 1,5 часов.

"Изменения в расписании необходимы для подготовки путевой инфраструктуры для запуска МЦД-3", - сообщает пресс-служба Московско-Тверской ППК.

Уточняйте расписание перед поездкой.