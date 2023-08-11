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НовостиОбщество11 августа 2023 18:05

С 12 по 14 августа отменят часть поездов на участке Москва-Тверь

12-14 августа меняется расписание движения поездов на Ленинградском направлении
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Расписание поездов на участке Москва-Тверь изменится в выходные

Расписание поездов на участке Москва-Тверь изменится в выходные

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

С 12 по 14 августа меняется расписание движения поездов на Ленинградском направлении. В выходные проезд в экспрессах будет доступен по билетам обычных электропоездов.

Часть поездов на участках Москва-Тверь, Москва-Конаково будет отменена, у части изменится расписание. Интервалы движения до Ленинградского вокзала увеличены до 1,5 часов.

"Изменения в расписании необходимы для подготовки путевой инфраструктуры для запуска МЦД-3", - сообщает пресс-служба Московско-Тверской ППК.

Уточняйте расписание перед поездкой.