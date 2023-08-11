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НовостиПроисшествия11 августа 2023 15:16

Двое подростков на мопеде пострадали в ДТП под Тверью

Подростки на мопеде врезались в иномарку и получили травмы в Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Двое подростков пострадали в ДТП в Тверской области

Двое подростков пострадали в ДТП в Тверской области

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Авария с участием подростков произошла вечером, 10 августа, в селе Петровское, Калининского округа, Тверской области.

Как сообщили в Калининской Госавтоинспекции, 15-летний водитель без прав, управляя мопедом "Минск D4 50" без государственного регистрационного знака, врезался в "Рено Сандеро", под управлением 74-летнего водителя.

В результате ДТП травмы получили несовершеннолетние водитель и пассажир мотоцикла. Обоих пострадавших госпитализировали в ДОКБ Твери.