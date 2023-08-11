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НовостиСпорт11 августа 2023 15:10

Тверской параатлет выиграл гонку по триатлону в Нижнем Новгороде

В состязаниях по триатлону параатлет из Твери Александр Иванов занял первое место
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В состязаниях по триатлону параатлет из Твери Александр Иванов занял первое место Фото: vk.com/Олег Толстых

В состязаниях по триатлону параатлет из Твери Александр Иванов занял первое место Фото: vk.com/Олег Толстых

5 августа в Нихнем Новгороде состоялся масштабный фестиваль Ironstar. На мультиспортивную гонку съехались участники из 200 городов. В триатлоне состязались около 1200 атлетов. В том числе - параатлеты

Участие в соревнованиях принял и тверской спортсмен, член организации ВоИн, инвалид первой группы Александр Иванов.

В состязаниях по триатлону параатлет занял заслуженное первое место.

С достойной победой Александра Иванова поздравил председатель Тверской общественной организации инвалидов войны в Афганистане Олег Толстых.