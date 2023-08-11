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НовостиОбщество11 августа 2023 14:55

В Тверской области построят туристический комплекс

В Тверской области реализуются инвестпроекты в сфере агротуризма
Алексей АНДРЕЕВ
В Тверской области реализуются новые инвестиционные проекты в сфере агротуризма.

В Тверской области реализуются новые инвестиционные проекты в сфере агротуризма.

Фото: ПТО

В Пеновском округе реализуются инвестпроекты в сфере туризма и сельского хозяйства «Спорт-Марафон Парк» и «Гастродача Вселуг». Благодаря этому будет создано более 150 новых рабочих мест. Подробности сообщила пресс-служба областного правительства.

К 2027 году на площади более 240 га в районе деревень Забелино и Залозье запланировано построить несколько гостиниц и гостевые дома, глэмпинг, центр ремесел, фермерское подворье, детский центр, а также агрокомплекс, включающий плодово-ягодное хозяйство, разведение скота, организацию мясо-молочного производства и другую деятельность.

«Такие проекты имеют ключевое значение для комплексного развития региона, создания рабочих мест, модернизации экономики, увеличения доходной части областного бюджета», – считает губернатор Игорь Руденя.