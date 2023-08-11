Ветеран войны Софья Гладкова отмечает 100-летний юбилей в Твери
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
В Твери 11 августа 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Софье Гладковой. С днем рождения Софью Георгиевну поздравил губернатор Игорь Руденя.
"В Тверской области гордятся подвигом поколения ветеранов, которым принадлежит неоценимый вклад в защиту свободы и независимости нашей Родины", - отмечено в телеграмме от Игоря Рудени.
Софья Георгиевна родилась в Саратовской области, с родителями переехала в Баку Республики Азербайджан. В военные годы и послевоенное время работала секретарем-машинистом в Каспийском Краснознаменном высшем военно-морском училище им. Кирова.
В 1978 году, выйдя на пенсию, вместе с супругом переехала в Калинин.
Софья Гладкова награждена медалью "Ветеран труда".