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НовостиОбщество11 августа 2023 14:54

Ветеран войны Софья Гладкова отмечает 100-летний юбилей в Твери

С днем рождения Софью Георгиевну поздравил губернатор Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Ветеран войны Софья Гладкова отмечает 100-летний юбилей в Твери

Ветеран войны Софья Гладкова отмечает 100-летний юбилей в Твери

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери 11 августа 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Софье Гладковой. С днем рождения Софью Георгиевну поздравил губернатор Игорь Руденя.

"В Тверской области гордятся подвигом поколения ветеранов, которым принадлежит неоценимый вклад в защиту свободы и независимости нашей Родины", - отмечено в телеграмме от Игоря Рудени.

Софья Георгиевна родилась в Саратовской области, с родителями переехала в Баку Республики Азербайджан. В военные годы и послевоенное время работала секретарем-машинистом в Каспийском Краснознаменном высшем военно-морском училище им. Кирова.

В 1978 году, выйдя на пенсию, вместе с супругом переехала в Калинин.

Софья Гладкова награждена медалью "Ветеран труда".