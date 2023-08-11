Медведь на овсах попал на видео в Центрально-Лесном заповеднике Тверской области

Мишка лакомится овсом. Видео: Центрально-Лесной государственный заповедник

В Центрально-Лесном биосферном заповеднике в Тверской области камера сняла медведя на овсах - овсяных полях. Ночью мишка пришёл на овсяное поле подкрепиться и даже не подозревал, что его снимают.

У медведей и других животных в Тверской области начался откормочный период. Они приходят на овсяные поля, чтобы набрать вес перед холодами.

В заповеднике в этот период обычно организуют специальные экскурсии, чтобы люди могли полюбоваться дикими животными в их естественной среде.