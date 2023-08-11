Картошка в Тверской области с начала года подорожала в 1,7 раза

Эх, картошечка, что же ты... Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тверьстат опубликовал статистику цен на июль 2023 года. С начала года цены на продовольственные товары выросли на 3,4%. Существенное влияние здесь оказало изменение цен на плодоовощную продукцию, включая картофель: +31,3%.

Овощи подорожали на 19,9%, фрукты и цитрусовые – на 34,0%, картофель вырос в цене в 1,7 раза.

Мясо птицы подорожало на 10,1%, сахар – на 22,0%.

На 2,5 – 4,5% поднялись цены на алкогольные напитки, овощные консервы, общественное питание.

На 0,1 – 1,9% стали дороже хлеб и хлебобулочные изделия, чай, безалкогольные напитки, говядина, мясные консервы.

Подешевели: на 0,2 – 4,0% – свинина, масло и жиры, рыбопродукты, колбасные изделия, мороженое, сыр, мука, молочная продукция, макаронные изделия, фруктово-ягодные консервы; на 5,3 – 8,7% – кофе, творог, яйца, крупа и бобовые.