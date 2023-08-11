Криминальной столицей Тверской области стало Нелидово

Плотность преступности выше всего в Нелидово, Западной Двине и Торопце.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Прокуратуре Тверской области составили региональную карту преступности за семь месяцев 2023 года (с января по июль).
За этот период больше всего преступлений было зарегистрировано в Твери - 3318. На втором и третьем месте по абсолютному числу зарегистрированных преступлений - Вышневолоцкий (673) и и Ржевский (630) районы.
Однако если брать удельный вес преступности (количество зарегистрированных преступлений на 1 тыс. человек), картина меняется.
Самые криминальные районы Тверской области:
Нелидовский - 14,2 преступления на тысячу человек;
Западнодвинский - 11,9 преступления на тысячу человек;
Торопецкий - 11,4 преступления на тысячу человек;
Вышневолоцкий - 10,3 преступления на тысячу человек;
Спировский - 9,9 преступления на тысячу человек.
Таким образом, можно сказать, что преступность выше всего в Нелидово и его окрестностях.
Самые спокойные районы:
Максатихинский - 4,0 преступления на тысячу человек;
Рамешковский - 4,0 преступления на тысячу человек;
Оленинский - 5,4 преступления на тысячу человек;
Кесовогорский - 5,5 преступления на тысячу человек;
Старицкий - 5,6 преступления на тысячу человек.
Карта преступности Тверской области:
Графика: Прокуратура Тверской области