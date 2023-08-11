В Оленино проводили на родину в Казахстан останки красноармейца Фото: vk.com/dubov1967

10 августа 2023 года на площади Победы в Оленино торжественно проводили на родину, в Казахстан, останки красноармейца Ивана Филипповича Сурнина. Красноармеец погиб 81 год назад - 10 августа 1942 года.

Солдата нашел поисковый отряд "Память Поколений".

Иван Филиппович ушел на фронт из Павлодарской области, в Казахстане. Его внуки и правнуки по сей день там живут. По просьбе родственников, боец будет перезахоронен в родных местах.

"Благодаря поисковикам, еще один солдат Великой Отечественной войны обретет свой последний покой. Вечная память ему, и всем, кто отдал жизнь за наше Отечество!" - написал на своей странице ВК глава Оленинского округа Олег Дубов.