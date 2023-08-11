В «Парке Мира» во Ржеве установят памятник солдату-герою СВО

Вот такая скульптура солдата СВО вскоре может появиться во Ржеве. Фото; VK/ Роман КРЫЛОВ

В «Парке Мира» во Ржеве Тверской области вскоре планируют установить памятник солдату-герою СВО. Об этом на своей страничке в соцсети сообщил глава Ржевского округа Роман Крылов.

Это будет первый подобный памятник на территории Тверской области. Планы на установку памятников героям СВО есть во многих российских регионах, но пока известно лишь о народном монументе в Тамбовской области.

Что касается Ржева, то в Городе воинской славы есть много достойных военных монументов, в частности Ржевский мемориал, монументы в «Парке Мира».

Роман Крылов сообщил, что изготовлением монумента займётся студия военных художников им. М.Б. Грекова.

Уже готов макет монумента скульптуры миротворца, русского солдата, героя специальной военной операции.

«Он держит на руке голубя - птицу мира, символ, который близок Ржеву, как и образ солдата-героя, борющегося за мир и добро, отстаивающего интересы Родины, являющегося продолжателем доблестных воинских традиций дедов и прадедов, сражавшихся на Ржевской земле и победивших фашизм» - написал в своём микроблоге Роман Крылов.

Он также добавил, что ржевитяне могут высказать и свои предложения по месту установки. Во сколько обойдётся отливка и монтаж монумента - не сообщается. В комментариях жители Ржева уже предложили ряд других мест для установки памятника.

«В парке напротив военкомата, рядом с клубом Железнодорожника, здесь был отправной пункт СВО,» - предлагают жители.

СПРАВКА «КП»

Мемориал «Парк Мира» открыт на окраине города 28 сентября 2002 года. Первоначально комплекс состоял из двух частей – мемориального кладбища советских воинов и немецкого военного кладбища. Позже в его состав вошли мемориал в память о воинах-казахстанцах и памятник евреям-узникам гетто.

Здесь установлена скульптура солдата, который сражался за наш мир в годы Великой Отечественной войны. Власти Ржева полагают, что установленная здесь скульптура его внука - героя, защитника Отечества, участника СВО, будет символизировать собой неразрывную связь поколений.