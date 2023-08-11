Жители Тверской области могут получить налоговый вычет за занятия в фитнес-центрах

Жители Тверской области могут получить социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Жители Тверской области могут получить социальный налоговый вычет за занятия в спортивных организациях, включенных были включены в специальный перечень.

К физкультурно-оздоровительным относятся услуги спортивных секций, самостоятельные и групповые занятия в спортивных клубах, фитнес-центрах.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, вычет составляет 13% от суммы затрат в размере не более 120 тысяч рублей. Максимальный размер вычета - 15,6 тысяч рублей. Воспользоваться этим правом можно в течение трёх лет с момента уплаты НДФЛ.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (4822)333-465.