Девушек, которые танцевали в храме Осташкова, пригласили на праздник в монастырь

Богородицкий Житенный женский монастырь в Осташкове отметил 307-летие со дня основания Фото: tvereparhia.ru

В Тверской области 10 августа, в день празднования Смоленского образа Пресвятой Богородицы, Богородицкий Житенный женский монастырь в Осташкове отметил 307-летие со дня основания.

Божественную литургию в обители возглавил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Богослужение проходило в шатре во дворе монастыря. Затем вокруг стен обители прошел крестный ход. Вокруг монастыря пронесли чтимую Смоленскую икону Божией Матери.

После молитвы состоялась трапеза и концерт, куда, по благословению митрополита Амвросия, также были приглашены две девочки и два парня, которые несколько дней назад сняли неподобающее видео в часовне блаженной Ксении Петербургской в Осташкове.

Позже митрополит Амвросий призвал простить ребят за неразумное поведение, а одна из девушек извинилась за свой поступок.

"Ребятам, которые пришли с покаянием в Житенный монастырь в престольный день, подарили книги митрополита Амвросия "Добро пожаловать в Церковь", с ними пообщался благочинный Осташковского церковного округа протоиерей Димитрий Морковский", - сообщили в пресс-службе Тверской епархии.