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НовостиОбщество11 августа 2023 10:54

В Тверском отделении Банка России пройдет встреча "Диалоги нумизматов"

Жителей Тверской области Центробанк приглашат на лекцию по нумизматике
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жителей Тверской области Центробанк приглашат на лекцию по нумизматике

Жителей Тверской области Центробанк приглашат на лекцию по нумизматике

Фото: Иван МАКЕЕВ

Тверское отделение Банка России приглашает нумизматов и коллекционеров на встречу «Диалоги нумизматов». Лекция состоится 16 августа в 15:00 в лекционном зале музея банка.

На встрече старший научный сотрудник отдела фондов Тверского государственного объединенного музея (ТГОМ), хранитель коллекции «Нумизматика» Тверского краеведческого музея Надежда Чекунина расскажет о нумизматических редкостях, эксперт тверского отделения Банка России по исследованию денежных знаков Ольга Винтовая представит альбом-каталог «Монеты Банка России 2010-2020 гг.» и расскажет о проекте «История Тверского края на монетах банка России». А один из тверских коллекционеров Владимир Васильев расскажет о своем увлечении и редкостях собрания.

Гости увидят коллекцию монет, связанных с историей банковского дела России и представленных в коллекции музея.

Предварительная запись по электронной почте: 28media@cbr.ru.