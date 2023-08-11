В Тверском отделении Банка России пройдет встреча "Диалоги нумизматов"

Жителей Тверской области Центробанк приглашат на лекцию по нумизматике Фото: Иван МАКЕЕВ

Тверское отделение Банка России приглашает нумизматов и коллекционеров на встречу «Диалоги нумизматов». Лекция состоится 16 августа в 15:00 в лекционном зале музея банка.

На встрече старший научный сотрудник отдела фондов Тверского государственного объединенного музея (ТГОМ), хранитель коллекции «Нумизматика» Тверского краеведческого музея Надежда Чекунина расскажет о нумизматических редкостях, эксперт тверского отделения Банка России по исследованию денежных знаков Ольга Винтовая представит альбом-каталог «Монеты Банка России 2010-2020 гг.» и расскажет о проекте «История Тверского края на монетах банка России». А один из тверских коллекционеров Владимир Васильев расскажет о своем увлечении и редкостях собрания.

Гости увидят коллекцию монет, связанных с историей банковского дела России и представленных в коллекции музея.

Предварительная запись по электронной почте: 28media@cbr.ru.