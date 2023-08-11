В Твери по маршруту полумарафона перекроют улицы, набережные и Старый мост

В центре Твери 13 августа ограничат движение транспорта Фото: Алина НИЗАМОВА

Движение и парковку всех видов транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности ограничат в Твери в связи с проведением Тверского полумарафона.

С 20:00 вечера 11 августа до 17:00 вечера 13 августа ограничат проезд на Театральной площади и Театральном проезде (кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие).

С 20:00 вечера 12 августа до 15:00 13 августа будет перекрыта улица Советская, на участке от Тверского проспекта до Волжского проезда.

С 5:00 утра по маршруту марафона будут перекрывать движение:

- на Староволжском мосту;

- на набережной Афанасия Никитина (на участке от Комсомольского проспекта до Петербургского шоссе);

- на набережной Степана Разина (на участке от Андрея Дементьева до Свободного переулка);

- на Свободном переулке, на участке от улицы Советской до набережной Степана Разина;

- на Краснофлотской набережной (на участке от переулка Трудолюбия до улицы Софьи Перовской);

- на улице Софьи Перовской и улице Советской (на участке от улицы Ефимова до Волжского проезда).

Будьте внимательны, выбирайте пути объезда.