Назначен новый руководитель Тверской станции скорой медицинской помощи

Главврачом Тверской станции скорой медицинской помощи назначен Максим Петрушин. Фото: ПТО

Максим Петрушин назначен главным врачом Тверской станции скорой медицинской помощи. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Игорь Руденя. 11 августа Максим Петрушин представлен коллективу учреждения.

Максим Александрович Петрушин окончил Тверскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». Во время учебы работал на скорой медицинской помощи, сначала медбратом, а затем фельдшером.

С 2008 года работал в областной клинической больнице врачом-анестезиологом-реаниматологом. С 2015 года – заведующий отделением анестезиологии-реанимации ОКБ, с 2020 по 2023 годы – заведующий анестезиолого-реанимационной службой ОКБ.

Максим Петрушин награжден государственными и региональными наградами, в числе которых – почетная грамота МЧС России, Орден Пирогова.