В Тверской области детский лагерь закрыли из-за антисанитарии

Лагерь закрыли по решению суда в Тверской области Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области признана незаконной деятельность летнего лагеря для несовершеннолетних в деревне Твердякино Осташковского округа.

Иск в Осташковский межрайонный суд подал прокурор района.

В ходе прокурорской проверки в тематическом детском лагере были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического, противопожарного, трудового законодательства. Владелец осуществлял деятельность лагеря без лицензии. В Реестре организаций отдыха и оздоровления детей Тверской области лагерь не значится.

Суд удовлетворил иск прокурора и запретил предпринимателю осуществлять деятельность по организации летнего отдыха и обучения несовершеннолетних на территории деревни Твердякино.

Напомним, что в июле 2023 года в деревне Соболево Фёдоровского сельского поселения Кимрского округа также был выявлен и закрыт нелегальный детский лагерь.