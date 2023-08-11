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НовостиОбщество11 августа 2023 7:26

В Тверской области ожидаются сильные дожди и грозы

МЧС предупреждает о непогоде жителей Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
МЧС предупредило жителей региона о дожде и грозах

МЧС предупредило жителей региона о дожде и грозах

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает жителей, что днем 11 августа и ночью 12 августа ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, грозы, возможно усиление ветра при грозе отдельными порывами 12-17 м/с.

В пятницу и ближайшие выходные синоптики обещают облачную погоду, в субботу возможны сильные дожди и ветер. Температура воздуха +21... +25 градусов. Ночью +15... +17.

В воскресенье также возможны локальные дожди.

Спасатели призывают жителей соблюдать правила безопасности. Будьте особенно внимательны и осторожны, управляя автотранспортом.