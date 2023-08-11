В Тверской области мальчика насмерть придавило бревнами

Уголовное дело о гибели мальчка направлено в суд Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Жителя Тверской области будут судить за причинение ребенку смерти по неосторожности.

Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области в ходе следствия установлено, что в Нелидово мужчина самовольно занял земельный участок, на котором штабелями уложил 112 бревен. Прокладки и устройства от раскатывания установлены не были.

Вечером, 29 апреля 2023 года, мальчик 2012 года рождения залез на бревна и стал подниматься по ним наверх. Бревна покатились и придавили ребенка. Пострадавшего в бессознательном состоянии доставили в больницу, где он скончался.

Расследование уголовного дела завершено, прокуратурой вынесено обвинительное заключение. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.