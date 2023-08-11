В Тверской области из Волги вытащили тело молодого мужчины

В Ржеве из Волги вытащили тело мужчины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧП произошло в Ржеве 11 августа. Мужчина 1991 года рождения утонул в Волге. Тело погибшего было извлечено из воды и передано сотрудникам полиции.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области, проводятся следственные мероприятия. Обстоятельства происшествия уточняются.

На место происшествия выезжали оперативная группа Ржевского пожарно-спасательного гарнизона, полиция, бригада скорой медицинской помощи.

Напомним, что в Ржеве это не первый случай гибели людей. Накануне в Волге там утонул еще один мужчина.