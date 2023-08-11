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НовостиПроисшествия11 августа 2023 6:11

Трехлетнему мальчику потребовалась помощь санавиации в Тверской области

Трехлетнего ребенка в тяжелом состоянии доставили в Тверь на вертолете
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На вертолете санавиации в Тверь доставили ребенка Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

На вертолете санавиации в Тверь доставили ребенка Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

10 августа привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи трехлетнему мальчику из Бежецка.

Экипаж вертолёта Ка-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеёво в ЦРБ Бежецкого МО. На месте ребенку врачами была оказана неотложная помощь и принято решение о транспортировке в Тверь.

Ребенка доставили в областной центр и с аэродрома Змеево на реанимобиле перевезли в ДОКБ для дальнейшего лечения.