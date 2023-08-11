Лесничий в Тверской области подобрал и выходил раненых зайчат

За полтора месяца зайчата очень подросли. Фото: VK/ Вышневолоцкий отдел лесного хозяйства

Лесничий Вышневолоцкого лесхоза Тверской области приютил и выходил двух раненых зайчат. Крошечных малышей, случайно раненых при покраске полосы отвода автодороги, принесли ему рабочие. Изначально зайчишек было трое, один, к сожалению, погиб, а вот два других выжили, несмотря на давольно серьёзные травмы. У одного было отрезано ушко, у другого ранена лапка.

Лесничий решил взять раненых животных к себе домой. Он построил им небольшой загон. Перевязывал раны, кормил молочком со шприца.

«За полтора месяца зайчики окрепли, хорошо кушают. Даже один из них убежал из клетки и наведался в соседние огороды. Но потом прибежал домой, где так заботливо ухаживают и кормят. Как только будет возможно, чтобы они не погибли в живой природе, их отпустят на волю,» - рассказали в Вышневолоцком отделе лесного хозяйства.

Однако, подбирать и выкармливать маленьких зайчат, не имея специальных знаний по их выращиванию и поведению, зоологи категорически не рекомендуют. Если только это не раненое животное, нуждающееся в помощи, да и то - помогать таким зайчатам должен специалист. Лесничий, в нашем случае.

Любая зайчиха, увидев даже чужих зайчат, обязательно покормит их. Зайчата издают звуки, которые не слышны человеческому уху. По этим звукам взрослые зайцы находят малышей.

А ещё, зайцы, в отличие от кроликов, в клетках не живут, им нужно бегать. Иначе возникнут проблемы с сердцем. Так что оставлять этого милого пушистика в качестве домашнего питомца - вредить ему.

Раненых зайчат лесничему принесли рабочие. Фото: VK/ Вышневолоцкий отдел лесного хозяйства