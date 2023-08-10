Муж в процессе развода оскорбил жену в Тверской области

Мужчина заплатит штраф за оскорбление супруги Фото: Даниил ОПАРИН

В прокуратуру Старицкого округа обратилась местная жительница с жалобой на супруга. Женщина сообщила, что мужчина, используя мобильный телефон сына, направил жене, с которой находился в стадии бракоразводного процесса, оскорбительное голосовое сообщение.

В неприличной форме муж оскорбил и унизил честь и достоинство жены.

Прокурором в отношении виновного возбуждено дело об административном правонарушении и назначен штраф в 3000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу.