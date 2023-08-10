Глава Твери проинспектировал ремонт дорог и тротуаров в центре города

В центре Твери продолжается ремонт дорог и тротуаров Фото: администрация Твери

Глава Твери Алексей Огоньков проинспектировал ход ремонта на объектах в Центральном районе. Работы ведутся в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" и нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Первым делом Алексей Огоньков заехал на Трехсвятскую. На главной пешеходной улице подрядчик завершил прокладку кабельных линий, выполнил частичную установку водоотводных лотков, залил бетонное основание, установил колодцы и подготовил основание под плитку.

Вторым пунктом стал Тверской проспект. Там заканчиваются работы по демонтажу рельсошпальной решетки и восстановлению асфальта. За неделю на участке установят бордюры, а затем начнут фрезерование и укладку асфальтобетонного покрытия на участке от улицы Желябова до улицы Вольного Новгорода.

Продолжается ремонт на бульваре Радищева. Подрядчик начал укладку брусчатки на тротуаре. Завершить работы планируется в сентябре 2023 года.

"Укладка дорожного покрытия должна быть окочена в августе. Осенью на бульваре Радищева установят новые опоры уличного освещения с современными светодиодными лампами, а воздушные линии электропередачи заменят на подземные", - сообщили в пресс-службе администрации Твери.