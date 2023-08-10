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НовостиПроисшествия10 августа 2023 15:33

Змея напала на 16-летнего подростка в Тверской области у реки Тьмы

16-летний юноша в Тверской области попал в реанимацию после укуса змеи
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Змея укусила мальчика у реки в Тверской области, подросток в больнице.

Змея укусила мальчика у реки в Тверской области, подросток в больнице.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области 16-летний мальчик попал в больницу после нападения змеи около деревни Тутань.

Как сообщают "Известия", это произошло 6 мая, на берегу реки Тьмы. Источник издательства рассказал, что когда юноша подошёл к реке, появилась змея и напала на него.

В реанимационное отделение больницы подростка доставили 9 августа. Известно, что угрозы его жизни нет. Что за змея укусила юношу, не сообщается.

Отметим, что из ядовитых змей в Тверской области водятся только гадюки. Но и укус неядовитой змеи может быть опасен из-за возможной инфекции. При этом даже для гадюк совершенно не характерно нападать на человека просто так. Змеи стараются всячески избегать человека и нападают только если чувствуют угрозу. Подробнее о поведении змей и о том, как себя вести, встретив ядовитое пресмыкающееся, "КП"-Тверь" рассказал доктор биологических наук Андрей Зиновьев.