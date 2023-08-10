Руководитель похоронной фирмы незаконно продавал места на кладбище в Тверской области

В Тверской области будут судить руководителя ритуальной конторы Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего уроженца Коломны Московской области. Мужчина, являясь руководителем ритуальной конторы в Вышнем Волочке Тверской области, незаконно продавал места на кладбище родственникам умерших. Его обвиняют в 18 эпизодах преступлений.

Уголовное дело расследовалось следственным отделом МО МВД России «Вышневолоцкий».

Клиенты фирмы оплачивали места под захоронения, не зная, что по закону участки предоставляются бесплатно. Суммы варьировались от 15 до 37 тысяч рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.