Пропавшая с ребенком жительница Твери вернулась домой

Следователи выясняют обстоятельства исчезновения женщины Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери 10 августа вернулись пропавшие три дня назад 30-летняя женщина и ее двухлетняя дочь.

Ранее сообщалось, что после семейного конфликта мать забрала ребенка и ушла. На связь с родственниками она не выходила. По факту исчезновения была организована проверка.

"В ближайшее время женщину опросит следователь с целью установления всех обстоятельств безвестного отсутствия", - сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.