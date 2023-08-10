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НовостиПроисшествия10 августа 2023 14:57

Пропавшая с ребенком жительница Твери вернулась домой

Следствие устанавливает обстоятельства исчезновения женщины с ребенком в Твери
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Следователи выясняют обстоятельства исчезновения женщины Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следователи выясняют обстоятельства исчезновения женщины Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери 10 августа вернулись пропавшие три дня назад 30-летняя женщина и ее двухлетняя дочь.

Ранее сообщалось, что после семейного конфликта мать забрала ребенка и ушла. На связь с родственниками она не выходила. По факту исчезновения была организована проверка.

"В ближайшее время женщину опросит следователь с целью установления всех обстоятельств безвестного отсутствия", - сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.