Пьяный мужчина кочергой разбил чужую машину в Тверской области

Подозреваемого в порче автомобиля задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

20-летний житель поселка Жарковский в Тверской области заявил в полицию, что его автомобиль "Тойота" разбил неизвестный мужчина. Ущерб владелец оценил в 93 900 рублей.

Выяснилось, что владелец иномарки сидел в машине с приятелями, к ним подошел пьяный мужчина, возник конфликт. Злоумышленник ушёл, а позже вернулся с кочергой, забрался на крышу автомобиля и разбил крышку багажника и капот.

Полицейские разыскали преступника. Им оказался 33-летний безработный ранее судимый местный житель.

Фигурант сознался в содеянном. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ.