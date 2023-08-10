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НовостиПроисшествия10 августа 2023 11:57

Мошенники обманули жительницу Твери на два миллиона рублей

Жительница Твери хотела аннулировать кредиты и лишилась двух миллионов рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мошенники обманули жительницу Твери на два миллиона рублей

Мошенники обманули жительницу Твери на два миллиона рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию обратилась 36-летняя жительница Твери и сообщила, что стала жертвой мошенников.

Заявительнице позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Звонивший рассказал, что на имя потерпевшей оформляются кредиты в разных банках, уведомил о возбуждении уголовного дела и убедил ее в необходимости помощи следствию.

Чтобы выявить злоумышленника, женщина оформила кредиты в трех банках и отправила все деньги в сумме 2 млн рублей мошенникам.

По факту преступления возбуждено уголовное дело.