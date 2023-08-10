В Твери вручили награды строителям

Строителям вручили награды. Фото: ПТО

13 августа в России отметят День строителя. В преддверие профессионального праздника в Твери поздравили представителей отрасли. Приветствие им направил губернатор Игорь Руденя.

«От эффективности работы строителей зависят развитие экономики и социальной сферы, успешная модернизация инфраструктуры и формирование современной среды, благоприятной для жизни граждан, - подчеркнул Игорь Руденя. - Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил беспрецедентный рост объемов строительства жилья в нашей стране за последние годы. Тверская область вносит существенный вклад в достижение этих показателей. В регионе ведется активная реализация масштабных проектов по возведению новых жилых комплексов, предприятий, объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта».

На торжественном мероприятии работникам строительного комплекса региона были вручены региональные награды.

Почетной грамотой губернатора награждён главный инженер проекта ООО «Фирма Модуль» Ярослав Курочкин.

Благодарность губернатора объявлена слесарю по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха 4 разряда ООО «Промвентиляция – Климат» Валерию Голобокову, мастеру строительно-монтажных работ ООО «Бежецкгазстрой» Сергею Кириллову, машинисту перегружателей АО «Комбинат строительных конструкций «Ржевский» Дмитрию Кузьмину, плотнику ООО «Первая строительная компания» Сергею Цветкову.

отрасли.