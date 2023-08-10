МЧС объявило о высокой пожарной опасности в Тверской области Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В период с 10 по 12 августа в Тверской области ожидается высокая пожарная опасность. Экстренное предупреждение опубликовало региональное МЧС со ссылкой на Тверской гидрометцентр.

В ближйшие дни в регионе ожидается переменная облачность, возможны осадки, днем до +25 градусов тепла, восточный ветер 6-11 м/с.

Спасатели призывают жителей и гостей Верхневолжья соблюдать правила безопасности.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону "01" (с сотовых телефонов - 101, 112). "Телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области - (4822) 39-99-99.