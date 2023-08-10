Участнице Великой Отечественной войны Зое Андреевой исполнилось 102 года в Твери

Игорь Руденя поздравил со 102-летием участницу Великой Отечественной войны в Твери Фото: Ольга ТРОФИМОВА

10 августа 102 года исполнилось участнице Великой Отечественной войны Зое Петровне Андреевой. Жительницу Твери с днем рождения поздравил губернатор Игорь Руденя.

"От лица жителей Тверской области благодарю Вас за участие в защите свободы и независимости нашей Отчизны в годы Великой Отечественной войны, за многолетний труд на родной земле Верхневолжья", - отметил Игорь Руденя.

Зоя Петрова Андреева родилась в Твери, выучилась на техника-конструктора. В довоенное время работала чертёжницей на Вагонном заводе. В годы войны трудилась на заводе, проходила курсы медсестры.

В 1941-ом находилась в военной оккупации в деревне Беклишево (Савватьево), рыла окопы, участвовала в оборонительных работах. В 1942-м году вернулась на завод, затем устроилась техником-конструктором в воинскую часть №2462, в свободное время помогала раненным солдатам в госпитале.

В 1948 году Зоя Петровна вышла замуж за офицера Николая Андреева, который прошёл всю войну. Работала в гарнизоне по месту службы супруга, после работала статистом в стоматологии.

Награждена медалями "За боевые заслуги", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и другими.